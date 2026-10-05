رئیس سازمان فضایی ایران گفت: صد‌ها شرکت از داده‌های سازمان فضایی در زمینه‌های کشاورزی، خدمات شهری، نفت و گاز و نقشه‌برداری استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان فضایی با استانداری خراسان رضوی که در سازمان هواشناسی برگزار شد، افزود: خدمات سازمان فضایی و بهره‌برداری از این خدمات باید بیش از پیش گسترش یابد.

وی افزود: شهرداری تهران، شرکت ملی پست، طرح جی‌نفت وزارت ارتباطات برای به‌روز کردن نقشه‌ها، سازمان ثبت اسناد در طرح‌های کاداستر یا همان حدنگاری، و وزارت جهاد کشاورزی به منظور تعیین میزان بارندگی‌ها و تخمین خشکسالی مناطق مختلف، از بهره‌برداران عمده داده‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران هستند.

سالاریه گفت: در سال جاری و در دهه مبارک فجر، با قرار گرفتن چند ماهواره از منظومه شهید سلیمانی، ارائه خدمات متنوع‌تر و وسیع‌تر در زمینه داده‌های فضایی را خواهیم داشت.