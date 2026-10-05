به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل ستاد دیه استان با قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: یک خیر نیک سرشت با اهدای ۴۹۰ میلیون تومان به نیت ۱۴ معصوم (ع) به ستاد دیه اصفهان، شرایط آزادی ۱۴ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرده است.

اسدالله گرجی زاده با اشاره به رسالت ستاد دیه افزود: ستاد دیه اصفهان از سال ۱۳۷۹ با هدف آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد فعالیت خود را آغاز و تاکنون با کمک خیران و مردم نوعدوست، بسیاری از زندانیان نیازمند را به زندگی دوباره بازگردانده است.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند از طریق کانال رسمی ستاد دیه به نشانی

eitaa.com/setadediye و bale.ai/setadediye در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم و در این کار خیر شریک باشند.