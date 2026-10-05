رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی این قوه گفت: ما در پیشبرد امور و صدور احکام فقط خدا و حق و عدل و انصاف را در نظر می‌گیریم، نه افراط می‌کنیم و نه تفریط، و در این مسیر از هیاهو‌ها و فضاسازی‌های سیاسی و جناحی نمی‌هراسیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با تأکید بر حرکت دستگاه قضا در صراط مستقیم عدالت‌ورزی و قانون‌مداری گفت: قوه قضائیه با عرض و جان و مال مردم سروکار دارد. ما در پیشبرد امورات و صدور احکام، فقط خدا و حق و عدل و انصاف را در نظر می‌گیریم. نه افراط می‌کنیم و نه تفریط. اگر موضوعی را حق تشخیص دهیم، مبتنی بر مرّ قانون حکم صادر می‌کنیم؛ در این مسیر از فضاسازی‌ها و هیاهو‌ها نمی‌هراسیم. این هیاهو‌ها و فضاسازی‌ها بعضاً ناشی از تمایلات و تعلقات سیاسی و جناحی است.

حمایت رئیس قوه قضائیه از قضات

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی از عناصر دانه‌درشت که حکم محکومیت دریافت کردند و در قبال این احکام قانونی عده‌ای غوغاسالاری پیشه کردند، افزود: در گذشته نیز شاهد بودیم که وقتی فلان کس احضار می‌شد یا محکوم می‌شد یا حکمش اجرا می‌شد، چه سر و صدا‌هایی به پا می‌کردند. قضات و مقامات قضایی نیز در نهایت اتقان و قانون حکم صادر کنند و اگر بد و بیراهی بود، من به جان می‌خرم.

تأکید بر نقدپذیری دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقدپذیری دستگاه تحت امر خود گفت: ما با آغوش باز و گوش شنوا، نقد منصفانه و دلسوزانه و توأم با راهکار را پذیرا هستیم و از چنین ناقدی نهایت تشکر و سپاس را داریم.

توسعه فناوری در دستگاه قضا

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه به موضوع توسعه ابزار‌ها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضا پرداخت و افزود: در دوره تحول و تعالی، توسعه خدمات‌دهی قضایی و حقوقی در بستر الکترونیک و فناورانه به مردم شدت و شتاب گرفته است؛ همچنین در بحث بسط بهره‌گیری از هوش مصنوعی با رعایت الزامات امنیتی و حفاظتی نیز قدم‌های مطلوبی برداشته شده است؛ لکن نباید به این میزان اکتفا کرد و کلیه بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضائيه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات تا معاونت‌های راهبردی، مالی، حقوقی و منابع انسانی باید مجاهدت بیشتر در این عرصه به خرج دهند و در مسیر آموزش نیروها، تأمین و تجهیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تخصیص بودجه‌های متناسب فعال‌تر شوند.

هشدار درباره دوقطبی‌سازی در جامعه

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت پرهیز از هر آنچه سبب تشتت و دوقطبی در جامعه می‌شود گفت: دشمنان جنایتکار ما یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه ادوات و سازوبرگ‌های نظامی و غیرنظامی خود طعم شکست را از ملت ایران چشیدند. لکن آنان اکنون زخم‌خورده هستند و در نهایت کینه و بغض نسبت به ایران و ایرانی به سر می‌برند؛ آنها می‌خواهند به زعم باطل خود با افزودن بر تحریم‌ها، صبر و پایداری ملت ایران را متزلزل سازند. همگان باید بسیار مراقبت کنیم و با اطاعت‌پذیری محض از اوامر ولی‌امر و حفظ انسجام و اتحاد، بر توطئه‌ها و مکاید دشمن چیره شویم. قطعاً اراده ملت ایران بر دشمن فائق می‌آید و ملت ایران تسلیم‌ناپذیر است، لکن دشمن زخم‌خورده نیز بیکار نمی‌نشیند و مترصد ضربه زدن می‌ماند؛ برای مقابله با این دشمن کمین‌کرده باید بسیار مراقب داخل باشیم و از ایجاد دوقطبی‌ها و هر آنچه مردم را مکدر و عصبانی می‌کند پرهیز و احتراز کنیم.

تأکید بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی

رئیس دستگاه قضا به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: دادستان کل کشور و سایر بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضائيه، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را با قدرت و قاطعیت و لحاظ مرّ قانون و البته همان‌طور که بار‌ها تأکید کرده‌ایم در قالب تدابیر عالمانه و خردمندانه پیش ببرند و در این مسیر با سایر نهاد‌ها و بخش‌های ذی‌صلاح در هماهنگی کامل باشند.

تبریک هفته فراجا

رئیس قوه قضائیه همچنین با تبریک هفته فراجا گفت: فراجا حقیقتاً طی بیش از یک سال اخیر یعنی در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همین‌طور در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ مجاهدت چشمگیر به خرج داد و در مسیر صیانت از نظام و امنیت مردم هم شهید و جانباز تقدیم کرد و هم بسیاری از اماکن و پایگاه‌هایش را از دست داد؛ با تمام این تفاسیر حتی یک روز هم مأموریت‌های فراجا بر روی زمین نماند و فرماندهان و کارکنان خدوم این نهاد مقدس با قدرت و صلابت پای کار نظام و مردم ماندند و خواهند ماند. ما در قوه قضائيه در چارچوب قانون از هیچ حمایتی در قبال فراجا دریغ نخواهیم ورزید.