به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای سالمندان و مناسب سازی سمیرم گفت: این ون آمبولانس به ارزش ۱۸ میلیارد تومان با هدف بالا بردن خدمات دهی اورژانس اجتماعی و حضور به موقع در مواقع خطر به پایگاه اورژانس اجتماعی سمیرم اختصاص داده شد.

سید جواد حسینی همچنین افزود: برای توانمند سازی اشتغال و مسکن مدد جویان بهزیستی سمیرم بیش از ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای تحقق ۴۳ فرصت شغلی به مدد جویان پرداخت شده است؛ و‌ی گفت: پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۴ درصد برای ساخت ۴۰ واحد مسکونی برای مدد جویان بهزیستی سمیرم هم تعهد می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: طرح بیمه روستایی عشایری رایگان زنان سرپرست خانوار، کمک هزینه ۵۰ درصدی جهیزیه برای مدد جویان، کمک ۷۰۰ میلون تومانی به دانشجویان و دانش آموزان مدد جوی سمیرمی، تخصیص حق پرستاری و طرح غربالگری سلامت بینایی سنجی و شنوایی سنجی برای مدد جدیان شهرستان از دیگر خدمات بهزیستی است.

رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بهزیستی سمیرم ۱۹۶۵ مدد جو با معلولیت‌های مختلف را تحت حمایت خود دارد که این مدد جویان به علت کمبود امکانات و دور بودن از مرکز استان نیازمند خدمات بیشتری هستند.