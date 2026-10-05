به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از دستگیری عامل اصلی یک نزاع دسته‌جمعی و چاقوکشی در محدوده یوسف‌آباد خبر داد.

بر اساس این گزارش، متهم که در جریان این درگیری با سلاح سرد موجب مجروح شدن و نقص عضو یکی از طرفین شده بود، پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس در مخفیگاهش در نعمت‌آباد دستگیر شد.

در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در محدوده یوسف‌آباد، مأموران پلیس اطلاعات شناسایی و دستگیری عامل اصلی درگیری را در دستور کار ویژه قرار دادند.

این گزارش می افزاید؛ در جریان این نزاع، یکی از طرفین با سلاح سرد هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفته و از ناحیه صورت دچار آسیب و نقص عضو شده بود.

مأموران پلیس اطلاعات با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، تحرکات متهم را به‌صورت مستمر تحت رصد قرار دادند و پس از تکمیل تحقیقات، موفق شدند مخفیگاه وی را در محدوده نعمت‌آباد شناسایی کنند.

با تکمیل اقدامات اطلاعاتی و اشراف پلیس بر محل اختفای متهم، تیم عملیاتی وارد عمل شد و در یک عملیات غافلگیرانه عامل اصلی نزاع و چاقوکشی را در مخفیگاهش دستگیر کرد.م

متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.