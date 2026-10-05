معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ارزش قرارداد‌های جاری مراکز آموزش علمی با جامعه و صنعت به ۱۷ همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمهدی ابطحی گفت: میزان همکاری‌های علمی و قرارداد‌های جاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با جامعه و صنعت به تعداد ۱۴ هزار و ۳۱۱ قرارداد و مبلغ آن به ۱۷ هزار و ۱۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

وی افزود : شناسایی و مستندسازی دستاورد‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت در سال‌های اخیر به صورت مستمر و سالیانه، توسعه قرارداد‌های مربوطه را در برداشته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: آمار قرارداد‌ها و همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۵، مربوط به تعداد ۱۱۱ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی است.

ابطحی ، با اشاره به رشد بیش از هشت درصدی تعداد قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها افزود : از لحاظ اعتباری نیز شاهد رشد ۵ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومانی و از نظر جذب اعتبارات هم با ۴۴ درصد رشد روبه‌رو هستیم.

وی گفت: آمار‌های موجود در خصوص قرارداد‌های ارتباط صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، رشد مناسبی را طی این سال‌ها نشان می‌دهد. در عین حال هنوز هم توانمندی‌های بسیاری در دانشگاه‌ها وجود دارد که می‌تواند به صورت مؤثری در کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین در سال‌های اخیر تفاهم نامه‌هایی میان این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی امضا و همکاری‌های مناسبی آغاز شده که نتیجه آن واگذاری طرح های تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بوده است.