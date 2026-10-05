جلیل جباری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، در این آیین گفت: در پاسداشت هفته گردشگری و با توجه به تلاشی که فعالان این حوزه در طول سال داشتند، آیین تجلیل با حضور استاندار اردبیل برگزار شد.

جباری با اشاره به اقدامات اداره کل میراث‌فرهنگی در حوزه گردشگری طی یک سال گذشته افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل با استقبال ویژه‌ای رو‌به‌رو شده است و در حال حاضر شاهد اجرای ۹۲ پروژه در سطح استان هستیم و این در حالی است که از ابتدای سال، بیش از ۷۰ موافقت اصولی نیز صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تأکید کرد: در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، از دهه فجر سال گذشته، بیش از ۲۷ پروژه با ارزش ۲.۶ همت به بهره‌برداری رسیده است که این پروژه‌ها می‌توانند به عنوان محرک اقتصادی استان و توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذار باشند.

جباری با اشاره به اجرای رویداد‌های مختلف در سطح استان ادامه داد: برگزاری رویدادها، یکی از اقدامات مهم در راستای معرفی ظرفیت‌های موجود در سطح استان است که به صورت مستمر، رویداد‌های مختلفی برنامه‌ریزی شده و برگزار می‌شود.

جباری تصریح کرد: در این مراسم و با قول مساعد استاندار اردبیل مقرر شد تسهیلات حمایتی از محل منابع سفر ریاست‌جمهوری به حوزه گردشگری در اسرع وقت پرداخت شود و همچنین از محل منابع مربوط به تفاهم‌نامه‌های همایش روش‌های نوین تأمین مالی نیز، بخشی از منابع به حوزه گردشگری اختصاص پیدا می‌کند.

در این آیین، توسط استاندار اردبیل از میراث‌بانان کوچک و همیاران گردشگری، بهره‌برداران برتر، سرمایه‌گذاران فعال و فعالان حوزه‌های مختلف مانند راهنمایان گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی تجلیل به عمل آمد.