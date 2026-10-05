سند ملی آمایش سرزمینی ورزش با ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت ورزش و جوانان، وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب در شورای‌عالی آمایش سرزمینی، از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد.

شورای‌عالی آمایش سرزمینی پیش از این با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط، سند ملی آمایش سرزمین در بخش ورزش را بررسی، نهایی و تصویب کرده بود و با ابلاغ رسمی آن، زمینه برای عملیاتی شدن این سند و اجرای آن در سطح ملی و استانی فراهم شده است.

بر این اساس، سند ملی آمایش سرزمینی ورزش در اختیار مراجع ذی‌ربط و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار خواهد گرفت تا برنامه‌ریزی‌های حوزه ورزش بر مبنای ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و مزیت‌های هر منطقه دنبال شود.

سند ملی آمایش سرزمینی ورزش وارد مرحله اجرا شد

طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۹ به این وزارتخانه ابلاغ و فرایند تدوین آن در دستور کار قرار گرفت. اگرچه پیگیری این طرح در مقطعی متوقف شد، با روی کار آمدن دولت چهاردهم (دولت وفاق)، تکمیل آن با جدیت در دستور کار قرار گرفت و سرانجام پس از پنج سال، این پروژه ملی به مرحله اجرا رسید.

اجرای دقیق سند ملی آمایش سرزمینی ورزش می‌تواند نقش مهمی در توزیع متوازن امکانات ورزشی، توسعه هدفمند زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری منابع و تحقق عدالت ورزشی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار داشته باشد و مسیر توسعه ورزش کشور را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه هدایت کند.