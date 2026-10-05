به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران در نشست نخبگان مازندران از پیگیری تامین مسکن برای نخبگان بدون مسکن خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان، هماهنگی برای بهره‌مندی نخبگان از طرح‌های مسکن ملی با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی این قشر است.

امیداعتماد با تاکید بر ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب زندگی برای نخبگان افزود: نخبگان و پژوهشگران با تلاش و فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند و باید از شرایط اقتصادی و جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار باشند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران گفت: فراهم کردن جایگاه‌های پژوهشی برای نخبگان در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌های بنیاد است تا زمینه فعالیت تخصصی و اشتغال متناسب با ظرفیت‌های علمی آنان فراهم شود.

او با اشاره به اینکه تاکنون حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از طرح‌های بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شده‌اند، گفت: یکی از چالش‌های مهم، برقراری ارتباط مؤثر میان پژوهشگر و نظام اجرایی و اقتصادی کشور است.

اعتماد ادامه داد: گاهییک پژوهش یا ایده علمی ارزشمند تولید می‌شود، اما این ایده در مسیر تبدیل‌شدن به محصول، فعالیت تجارییا طرح اجرایی با مشکل مواجه می‌شود و این موضوع یکی از حلقه‌های مفقوده در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران تاکید کرد: برای رفع این مشکل، تلاش می‌کنیم با تقویت ارتباط با پارک علم و فناوری و سایر مجموعه‌های مرتبط، زمینه اتصال پژوهشگران به بخش‌های اجرایی و اقتصادی را فراهم کنیم تا دستاورد‌های علمی از مرحله ایده و پژوهش به مرحله اجرا و تجاری‌سازی برسند.