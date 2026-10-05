آغاز احداث نخستین مهمانپذیر شهرستان هیرمند سیستان و بلوچستان در روستای مرزی میلَک می‌تواند گامی برای تأمین نیاز‌های اقامتی، ارتقای خدمات رفاهی و گردشگری و ایجاد اشتغال در شمال این استان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد مراکز اقامتی در محور‌های پرتردد و مناطقی که از ظرفیت‌های ترانزیتی برخوردارند، نقش مهمی در ارتقای خدمات‌رسانی به مسافران و رونق فعالیت‌های اقتصادی دارد.

محمدهادی طهرانی مقدم ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی در شهرستان هیرمند و منطقه میلک با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های این محدوده، اقدامی مؤثر در جهت تقویت خدمات گردشگری و رفاهی است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان کرد: مجموعه میراث‌فرهنگی استان از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه گردشگری حمایت می‌کند و توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مناطق مختلف سیستان و بلوچستان را فراهم کند.