به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه، گفت: مشاهده و ثبت یک قلاده شنگ اوراسیایی با کمک و تلاش محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه، گواهی بر برخورداری زیستگاه‌های آبی این منطقه از شرایط زیست‌محیطی مطلوب است.

حضور این گونه ارزشمند و حساس در رودخانه‌های کوهستانی، نشان‌دهنده پایداری و سلامت زیست‌بوم‌های آبی در این منطقه محسوب می‌شود.

علی صدیقی‌پور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه، با اشاره به موفقیت محیط‌بانان در جریان پایش زیستگاه‌های آبی، اظهار داشت: شنگ اوراسیایی که با نام «سمور آبی» نیز شناخته می‌شود، از گونه‌های گوشت‌خوار و بسیار وابسته به محیط‌های آبی است.

او خاطرنشان کرد: این گونه که گاهی به اشتباه «سگ آبی» نامیده می‌شود، زندگی خود را در اکوسیستم‌های متنوع، به‌ویژه در رودخانه‌های کوهستانی سپری می‌کند.