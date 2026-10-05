سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و فائو برای مقابله با آفات و بیماری‌های خرما تفاهمنامه همکاری امضا کردند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) که امروز امضا شد، در چارچوب پروژه همکاری فنی فائو (TCP) با هدف تقویت همکاری‌های فنی، علمی، آموزشی و ترویجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو طرف برای مدیریت پایدار آفات و بیماری‌های خرما و ارتقای بهره‌وری در تولید این محصول اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آئین امضای این تفاهمنامه با قدردانی از همکاری‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: فائو و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه امنیت غذایی، همکاری‌های خوبی داشته‌اند و پروژه مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های خرما نیز در راستای همین همکاری‌های مشترک اجرا می‌شود.

وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان بازوی علمی و فکری وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت مهمی در حوزه امنیت غذایی بر عهده دارد و از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است. این سازمان از دانشمندان و متخصصان باتجربه‌ای بهره می‌برد که می‌توانند دانش و یافته‌های علمی را به عرصه تولید منتقل کنند.

گلمحمدی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، گفت: برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار، امکان افزایش سطح زیرکشت به شکل نامحدود وجود ندارد و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند کمبود آب، تغییرات اقلیمی و شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را دوچندان کرده است.

رئیس سازمان تات ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسیر‌های افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران و کارشناسان است تا بتوانند دانش و فناوری‌های نوین را در عرصه تولید به کار گیرند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان «سال آموزش و ترویج»، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم آموزش و ترویج را به صورت ویژه در بخش کشاورزی دنبال کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای انتقال دانش و فناوری به بهره‌برداران استفاده کنیم.

گلمحمدی با اشاره به همکاری‌های میان وزارت جهاد کشاورزی و فائو، گفت: یکی از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات و همکاری‌های خوبی است که میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فائو وجود دارد و جلسه امروز نیز در همین راستا برگزار شده است.

وی در ادامه به اهمیت محصول خرما در کشور اشاره کرد و افزود: ایران از نظر سطح زیرکشت خرما در جایگاه نخست جهان قرار دارد و از نظر تولید نیز رتبه سوم دنیا را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین خرما یکی از محصولات مهم غذایی کشور و همچنین از محصولات مهم در حوزه صادرات محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تات با بیان اینکه نخلستان‌ها با آفات و بیماری‌های مختلفی مواجه هستند، اظهار کرد: این پروژه با تمرکز بر آموزش و ترویج، برای حدود یک هزار و ۷۲۰ نفر از بهره‌برداران و کارشناسان بخش کشاورزی اجرا خواهد شد و در این زمینه زحمات و اقدامات قابل توجهی توسط کارشناسان سازمان فائو، سازمان حفظ نباتات کشور، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و همکاران سازمان تات انجام شده است.

گلمحمدی ادامه داد: در چارچوب این پروژه، انتقال دانش در زمینه چهار گروه از آفات و بیماری‌های مهم خرما، از جمله زنجرک خرما، سرخرطومی حنایی خرما، آفات میوه و آفات چوب خرما مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مدت اجرای این پروژه گفت: مدت اجرای پروژه سه ماه پیش‌بینی شده است و امیدواریم با انتقال دانش و فناوری به بهره‌برداران و کشاورزان، زمینه ارتقای دانش فنی و استفاده از روش‌های نوین مدیریت آفات و بیماری‌های خرما فراهم شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: مزارع و باغ‌های الگویی در نقاط مختلف استان‌های اصلی تولیدکننده خرما، به عنوان بستر انتقال و ترویج این دانش مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا بتوانیم سایر کشاورزان را نیز با این رویکرد همراه کنیم و استفاده از دانش و فناوری‌های نوین را در بخش کشاورزی گسترش دهیم.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در قالب پروژه همکاری فنی فائو (TCP)، همکاری‌های خود را در زمینه مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های خرما توسعه خواهند داد.