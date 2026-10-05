رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی عدم ایفای تعهد ارزی یک شرکت به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی تعهد ارزی ایفا نشده یک شرکت به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این شرکت ۷۱۹ هزار و ۷۲۳ یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کرده بود که با اقدامات پلیس، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کرد.

وی افزود: شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش‌دستانه، عدم ایفای تعهد ارزی یک شرکت را شناسایی کردند.

سردار افشاری ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این شرکت با سوءاستفاده از خلأ‌های موجود، ارز دولتی را با هدف واردات دریافت کرده، اما در مهلت مقرر قانونی برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: میزان تعهد ارزی این شرکت ۷۱۹ هزار و ۷۲۳ یورو بوده است که موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سردار افشاری گفت: در نهایت با اقدامات و پیگیری‌های پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، شرکت مذکور نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرد و تعهد ارزی مربوطه تسویه شد.