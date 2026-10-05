صدا و سیمای استان فارس از تولید و بازسازی سرود ماندگار و حماسی «فریاد» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جدید با میراث حماسی دوران دفاع مقدس خبر داد.

بازسازی سرود «فریاد» از سوی صدا و سیمای فارس ؛ قدمی برای آشنایی جوانان با ایثار و شهادت

بازسازی سرود «فریاد» از سوی صدا و سیمای فارس ؛ قدمی برای آشنایی جوانان با ایثار و شهادت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای فارس اظهار داشت: سرود «فریاد» که از آثار شاخص دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود، با همکاری گروه سرود «رایع» بازخوانی و بازسازی شده است.

علیرضا اوجی افزود: رویکرد اصلی در این طرح حفظ اصالت موسیقایی و ملودی ماندگار اثر، در کنار به‌روزرسانی محتوایی آن متناسب با فضای کنونی کشور است.

وی افزود: در این نسخه، اشعار جدیدی با موضوعات روز و متناسب با اقتدار ملی به قلم محمدجواد حسن‌شاهی سروده شده است ؛ این اشعار در ساختار اصلی اثر گنجانده شده‌اند تا علاوه بر وفاداری به حس و حال نسخه اولیه، پیام‌هایی متناسب با نیاز نسل جدید منتقل شود.

مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای فارس گفت: فرآیند صداپردازی و ضبط این قطعه با همکاری گروه سرود «رایع» و زیر نظر حسین صدر ارحامی به پایان رسیده است.

این اثر هم‌اکنون در مرحله ساخت نماهنگ قرار دارد و در آینده نزدیک از شبکه‌های مختلف سیما و فضای مجازی منتشر می‌شود.