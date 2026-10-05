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ارزش صادرات استان مرکزی در نیمه نخست امسال با رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۹۲۵ میلیون دلار عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: در این مدت یک میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالا به ۷۱ کشور صادر شده که از نظر وزن نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است.
وی محصولات هیدروکربن، گاز مایع، سوخت جت، پلیاتیلن و محصولات شیشهای را از مهمترین اقلام صادراتی استان برشمرد.
روحالله غلامی افزود: همزمان با تسهیل صادرات، ۴۴۷ میلیون دلار کالا از ۳۸ کشور برای تأمین نیازهای تولیدی و صنعتی وارد استان شده است.
وی همچنین از کشف چهار پرونده قاچاق کالا و ارز به ارزش ۳۲ میلیارد ریال شامل بنزین، نفت سفید و نفتا خبر داد که برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیربط ارسال شده است.