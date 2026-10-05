

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: در این مدت یک میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالا به ۷۱ کشور صادر شده که از نظر وزن نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است.



وی محصولات هیدروکربن، گاز مایع، سوخت جت، پلی‌اتیلن و محصولات شیشه‌ای را از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان برشمرد.



روح‌الله غلامی افزود: همزمان با تسهیل صادرات، ۴۴۷ میلیون دلار کالا از ۳۸ کشور برای تأمین نیازهای تولیدی و صنعتی وارد استان شده است.



وی همچنین از کشف چهار پرونده قاچاق کالا و ارز به ارزش ۳۲ میلیارد ریال شامل بنزین، نفت سفید و نفتا خبر داد که برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.