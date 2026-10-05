به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رجائی‌نیا در نوزدهمین جلسه کارگروه تجارت و تنظیم بازار استان، با اشاره به ضرورت پایش مستمر وضعیت بازار، بر اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ثبات قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

رجائی‌نیا همچنین بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات کارگروه‌های تنظیم بازار کشور تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی‌شدن مصوبات و تصمیمات ابلاغی در استان شد.

در ادامه این نشست، گزارش بازرسی از بازار لاستیک، پیگیری تخصیص تسهیلات جدید به واحد‌های خبازی و موضوع توزیع شیر مدارس نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه درباره اقدامات لازم در این حوزه‌ها تصمیم‌گیری کردند.

معاون اقتصادی استاندار بر استمرار نظارت و رصد بازار، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی تأکید کرد.

همچنین وضعیت بازار گوشت قرمز و راهکار‌های مدیریت این بازار و تأمین مناسب این کالای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.