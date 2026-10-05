از تجلیل از خانواده شهدا در بوئین میاندشت، اختصاص ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید کتاب برای کتابخانه‌های شهرضا تا عملکرد مرکز شهید سلیمانی آران و بیدگل را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی جمعی از مسئولان شهرستان بویین میاندشت به همراه فرمانده انتظامی این شهرستان با خانواده شهید سردار سید جلال اکبری، شهیدمحمود رفیعی میاندشتی وشهید فضل الله شیاسی از شهدای نیروی انتظامی دیدار وگفتگو کردند.

۴۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید کتاب برای کتابخانه‌های شهرضا اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان شهرضا در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گفت: فرماندار شهرضا کتاب‌های خریداری شده به ۱۰ کتابخانه شهرستان اختصاص یافت.

فریبرز امیری با تاکید به تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز فرهنگی، افزود: امسال ۱۶۶ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌ها برگزار شده است.

وی گفت: جلسه‌های نقد کتاب، کارگاه‌های مهارت افزایی، نشست کتابخوان برای زنان خانه دار و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و روستایی، از جمله این برنامه‌ها است.

در حال حاضر ۱۰ کتابخانه با ۱۷۴ هزار و ۹۲۷ جلد کتاب و بیش از ۵ هزار نفر عضو فعال در شهرستان شهرضا فعالیت می‌کنند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان مرکز شهید سلیمانی آران و بیدگل را از مراکز موفق این دانشگاه در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی دانست و بر پیگیری مشکلات عمرانی و فنی آن تأکید کرد.

اکبر پناهی، در بازدید از مرکز شهید سلیمانی آران و بیدگل، این مرکز را مجموعه‌ای همدل و منسجم توصیف کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مرکز روندی رو به رشد دارد و رفع کاستی‌های عمرانی و نواقص فنی آن در اولویت پیگیری قرار می‌گیرد.

حسین کدخدائیان، سرپرست مرکز شهید سلیمانی آران و بیدگل نیز با اشاره به فعالیت‌های این مرکز گفت: بیش از ۱۶۰ دانشجو معلم در مرکز شهید سلیمانی مشغول تحصیل هستند.