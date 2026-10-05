استاندار اردبیل از پرداخت حدود ۱۱ همت از مجموع ۱۶.۵ همت تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس‌جمهور به این استان خبر داد و گفت: تاکنون منابع بانکی به ۴۸۰ طرح اقتصادی پرداخت شده و روند تأمین و پرداخت تسهیلات سایر طرح‌ها نیز در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در نشست بررسی مصوبات اقتصادی سفر رییس جمهور به استان گفت: از مجموع ۱۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی مصوب سفر رییس‌جمهور به استان تاکنون حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به واحد‌های تولیدی پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در آخرین بررسی انجام شده، تسهیلات بانکی برای ۴۸۰ طرح اقتصادی استان پرداخت شده و روند پرداخت منابع همچنان در حال پیگیری است.

استاندار اردبیل افزود: میزان پرداخت تسهیلات سفر رییس جمهور به استان اردبیل در نشستی که پایان این هفته با حضور معاون اجرایی رییس جمهور برگزار می‌شود، بار دیگر بررسی و میزان تحقق تعهدات ارزیابی خواهد شد.

امامی یگانه ادامه داد: از مجموع ۱۴ تفاهم‌نامه اقتصادی که در جریان سفر رییس جمهور به استان منعقد شد، عملیات اجرایی ۱۱ طرح آغاز شده که مجموع سرمایه‌گذاری آنها به ۴۲۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

وی بیان کرد: پیگیری‌ها برای تسریع در پرداخت تسهیلات سفر رییس جمهور ادامه دارد تا این منابع در کوتاه‌ترین زمان در اختیار واحد‌های اقتصادی استان قرار گیرد.

استاندار اردبیل گفت: این تسهیلات باید هم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و هم برای تأمین سرمایه در گردش واحد‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد تا روند اجرای طرح‌ها و فعالیت واحد‌های تولیدی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.