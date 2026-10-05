در نخستین روز از هفته انتظامی، جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم با حضور در مرکز انتقال خون، در امر خیرخواهانه اهدای خون شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نخستین روز از هفته انتظامی، جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم با حضور در مرکز انتقال خون (میدان روح‌الله)، در اقدامی نوعدوستانه و در جهت رفع نیاز مراکز درمانی، اقدام به اهدای خون کردند.

این اقدام خیرخواهانه که در قالب برنامه‌های هفته انتظامی انجام شد، نشان‌دهنده روحیه ایثارگری و مسئولیت‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی در کنار وظایف اصلی خود است.

کارکنان انتظامی استان قم ضمن تأکید بر اهمیت این اقدام، اعلام کردند که همواره آماده‌اند تا در هر زمان و هر مکان، با اهدای خون خود در جهت حمایت از بیماران و تأمین ذخایر خون در مراکز درمانی، ایفای نقش کنند.