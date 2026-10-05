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فصلِ رسیدن، فصلِ چیدن | برداشت پسته در زرندیه

در باغ ۱۵۰ هکتاری پسته واحد پروین‌آباد زرندیه، فصل برداشت روایت همزمانِ کار، زندگی و تلاش برای حفظ زمین است؛ جایی که ۲۰ نیروی دائمی و حدود ۱۵۰ نیروی فصلی در روزهای برداشت مشغول کارند و خانواده‌ها دوشادوش یکدیگر محصول را از درختان می‌چینند. این باغ که بخشی از فعالیت‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت محیاء از مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان است، سال‌ها با چالش کم‌آبی روبه‌رو بوده و امسال با اجرای سامانه آبیاری زیرسطحی هوشمند، تلاش تازه‌ای برای حفظ درختان، افزایش بهره‌وری آب و تداوم تولید در آن شکل گرفته است.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ - ۱۴:۱۱
برچسب ها: باغ پسته ، برداشت پسته ، زرندیه
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