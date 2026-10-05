به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، با اعلام غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، روح‌الله رستمی، قهرمان پارالمپیک در رشته پاراوزنه‌برداری پرچم‌دار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خواهد بود.

رستمی ۲ مدال طلای ادوار پارالمپیک و چند عنوان قهرمانی جهان را در رشته پاراوزنه برداری در کارنامه دارد.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می‌شود.

یادگارمدرسه میناب سرپرست معنوی کاروان ایران در بازی‌های پارا‌آسیایی ناگویا شد

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.