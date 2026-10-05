فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد از شناسایی و دستگیری سه متهم در ارتباط با حفاری غیرمجاز در محدوده بافت تاریخی شهر یزد، با اقدام به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت، گزارش مردمی و همکاری مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قائم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ سعید میرجلیلی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک و احتمال حفاری غیرمجاز در یکی از محدوده‌های بافت تاریخی شهر یزد، موضوع بلافاصله در دستور کار نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار گرفت. فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: نیرو‌های یگان حفاظت با بررسی‌های لازم و همکاری مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قائم و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر در ارتباط با این موضوع شدند.

سرهنگ میرجلیلی تصریح کرد: پس از دستگیری افراد، موضوع برای طی مراحل قانونی، بررسی‌های تخصصی و تعیین ابعاد و نوع فعالیت انجام‌شده، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع شد. وی، با تأکید بر اهمیت حفاظت از بافت تاریخی و آثار و محوطه‌های ارزشمند فرهنگی استان یزد گفت: صیانت از میراث فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است و گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تعرض به آثار تاریخی و شناسایی تخلفات داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، فعالیت مشکوک یا تعرض به بنا‌ها و آثار تاریخی، مراتب را از طریق مجاری قانونی به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

میرجلیلی خاطرنشان کرد: موضوع اتهام افراد دستگیرشده در حال بررسی است و تعیین مسئولیت کیفری آنان منوط به رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی خواهد بود.