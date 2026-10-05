جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی، از کاهش ۴۰ درصدی وقوع جرایم در مقایسه با سال گذشته و افزایش قابل توجه در کشف مواد مخدر، سلاح‌های جنگی و سوخت قاچاق خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت:با وجود افزایش نرخ وقوع برخی جرایم در مقایسه با سال گذشته، حضور مستمر گشت‌های پلیس در شهرستان‌ها و نظارت دقیق بر اراضی و مناطق مختلف، منجر به کاهش ۴۰ درصدی وقوع جرایم شرارتی شده است.

وی بیان کرد: همزمان، میزان کشفیات در حوزه‌های مختلف رشد داشته است:

- کشف سرقت‌های مسلحانه: ۶۷ درصد افزایش.

- کشف جرایم جنایی و خلع سلاح: ۸ درصد افزایش.

- کشف جرایم رایانه‌ای: ۳ درصد افزایش.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی، اظهار کرد: در فاصله زمانی از هفته نیروی انتظامی در سال گذشته تا کنون، بیش از ۵ میلیون و ۳۰ هزار تماس امدادخواهان در مرکز مدیریت بحران پاسخگویی شده است.

سرهنگ جهانشیری افزود: این میزان نسبت به سال گذشته، ۵ درصد افزایش داشته است. طبق آمار، روزانه به‌طور میانگین بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تماس و در برخی روز‌ها تا ۱۸ هزار تماس مدیریت می‌شود که بخش‌های عملیاتی و مشاوره‌ای جهت کمک به امدادخواهان ارجاع داده می‌شوند. همچنین، در راستای حمایت از معلولین، بیش از ۸ هزار پیام از طریق سامانه پیامکی ویژه افراد ناشنوا و کم‌شنوا پاسخگویی شده است

مبارزه با مواد مخدر و کالای قاچاق

سرهنگ جهانشیری اظهار کرد:در حوزه مبارزه با مواد مخدر، از سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در سطح استان کشف شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آتی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، انتظار می‌رود در روز‌های آینده حجم بیشتری از مواد مخدر کشف و ضبط شود.

سرهنگ جهانشیری، همچنین به افزایش چشمگیر کشف سلاح‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه کشف سلاح‌های جنگی شاهد ۱۶ درصد افزایش و در حوزه سلاح‌های شکاری شاهد ۹۰ درصد افزایش در کشفیات هستیم. علاوه بر این، اقدامات مؤثری نیز در زمینه مقابله با احتکار، کشف کالای قاچاق و خودرو‌های و موتورسیکلت‌های سرقتی انجام شده است.

کاهش تصادفات در ایام تعطیلات و نوروز

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به مدیریت رفت‌وآمد در مسیر‌های اصلی و گلوگاه‌های استان، اظهار کرد: علی‌رغم حجم بالای تردد در ایام تعطیلات نوروز و ماه رمضان، که استان خراسان رضوی در مقایسه با سایر نقاط کشور، ما شاهد بیشترین میزان تردد زائران و مسافران بودیم، با تلاش نیرو‌های انتظامی شاهد کاهش ۶ درصدی تصادفات در حوزه حوادث جاده‌ای هستیم. همچنین در حوزه تصادفات شهری نیز با تجربه‌ی کاهش ۴ درصدی نسبت به سال گذشته رو‌به‌رو هستیم.

افزایش رضایت عمومی و نظارت بر عملکرد پلیس

وی در خصوص نظارت بر عملکرد مجموعه انتظامی افزود: شهروندان عزیز از طریق سامانه ۱۹۷، پیشنهادات، تشویق‌ها و گلایه‌مند‌های خود را در خصوص عملکرد پلیس با ما در میان می‌گذارند. در این حوزه شاهد افزایش ۳۸ درصدی مشارکت و ارزیابی شهروندان بودیم که این امر نشان‌دهنده تعامل بالای مردم با مجموعه انتظامی برای بهبود خدمات است.

مبارزه با قاچاق کالا و سوخت؛ جهش در ارزش کشفیات

جانشین فرمانده انتظامی استان در بخش مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، اقدامات بسیار مؤثری انجام شده است. ما با افزایش ۸۶ درصدی در کشف سوخت قاچاق و افزایش ۱۱ درصدی در کشف خودرو‌های شوتی که حامل کالای قاچاق هستند، توانسته‌ایم ضربات سنگینی به شبکه‌های قاچاق وارد کنیم.

وی با ارائه آماری از روند پرونده‌ها تصریح کرد: افزایش ۵۸ درصدی پرونده‌های احتکار کالا و افزایش خیره‌کننده ۴۹۸ درصدی در ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق را تجربه کرده‌ایم. تمامی کالا‌های کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی، به مراجع ذی‌صلاح و ستاد اجرایی برای رسیدگی و پیگیری واگذار می‌شوند.