در دویست و هجدهمین شب از اجتماعات مردمی، مردم انقلابی خوزستان وحدت و اتحاد خود را در دفاع از ایران اسلامی نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در دویست و هجدهمین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود ضمن اعلام میثاق دوباره با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، از تلاش‌های قهرمانان علمی و ورزشی کشورمان در عرصه‌های بین المللی تقدیر کردند و این موفقیت‌ها را نمادی از اتحاد، همدلی و رشادت ملت ایران دانسته‌اند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیعت مجدد خود را با مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند و حمایت قاطع خود را از رزمندگان مدافع وطن به جهانیان نشان دادند.