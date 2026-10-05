جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری هفدهمین نشست فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وابستگان نظامی و انتظامی مستقر در تهران، این نشست را فرصتی برای تبادل نظر، تبیین شرایط منطقه و تقویت تعامل و دیپلماسی نظامی و انتظامی میان کشور‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی در حاشیه این نشست اظهار کرد: هر سال به مناسبت هفته انتظامی، از وابستگان نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف که در ایران حضور دارند، برای شرکت در نشست و برنامه‌های این هفته دعوت می‌کنیم.

وی افزود: معمولاً وابستگان نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف به‌صورت جداگانه برای تبریک هفته انتظامی مراجعه می‌کنند، اما ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این عزیزان در یک نشست مشترک گرد هم بیایند تا ضمن تبریک این مناسبت، ارتباط و گفت‌و‌گو میان آنها و مجموعه انتظامی جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» گفت: وابستگان نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف نیز به عنوان نیرو‌های نظامی و انتظامی در این مراسم حضور پیدا می‌کنند و خود را با برنامه‌ها و مناسبت‌های هفته انتظامی در جمهوری اسلامی ایران همراه می‌کنند.

سردار رضایی ادامه داد: در نشست امسال علاوه بر موضوعات مرتبط با هفته انتظامی، شرایط منطقه و کشور نیز تبیین شد و موضوعاتی که ظرفیت تعامل و همکاری میان کشور‌ها را دارد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نشست سالانه در چارچوب دیپلماسی نظامی و انتظامی

وی با بیان اینکه این برنامه یک رویداد سالانه است، اظهار کرد: چنین نشست‌هایی متناسب با شرایط هر سال برگزار می‌شود و امسال نیز با توجه به شرایط منطقه، موضوعات مختلفی مطرح شد و دستاورد‌های خوبی به همراه داشت.

سردار رضایی افزود: برگزاری نشست میان وابستگان نظامی و انتظامی کشور‌ها در مناسبت‌های مختلف، موضوعی مرسوم در بسیاری از کشورهاست و در واقع بخشی از تعامل و دیپلماسی نظامی و انتظامی به شمار می‌رود.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره کشور‌های حاضر در این نشست گفت: همه کشور‌هایی که برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند، در نشست حضور پیدا کردند.

وی افزود: کشور‌های مختلفی از جمله چین، روسیه، تاجیکستان، پاکستان، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عمان و یونان در این برنامه حضور داشتند.

سردار رضایی با بیان اینکه برخی کشور‌ها دارای وابستگان نظامی در حوزه‌های مختلف هستند، گفت: برخی از وابستگان حاضر در این نشست دارای مسئولیت‌های دریایی و زمینی نیز هستند و وابستگان پلیس کشور‌های مختلف نیز در این برنامه حضور داشتند.

وی تأکید کرد: همه کشور‌ها برای ما مهم هستند و حضور نمایندگان آنها در این نشست فرصتی برای هماهنگی و تعامل بیشتر و همچنین آشنایی با برنامه‌های هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به تقویت ارتباطات، گفت‌و‌گو و تعامل میان نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف کمک کند.