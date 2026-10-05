معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای از آغاز فرآیند انتخاب محل تعهد و ثبت انتخاب‌های متخصصین پذیرفته‌شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، بر اساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، متخصصین متعهد خدمت پذیرفته‌شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵ می‌توانند از ساعت ۱۶ روز ۱۲ مهرماه تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، برای مشاهده اطلاعیه انتخاب محل تعهد و ثبت انتخاب‌های خود اقدام کنند.

متخصصین مشمول می‌توانند برای انتخاب محل خدمت به سایت وزارت بهداشت به نشانی behdasht.gov.ir، بخش «سایر» و لینک «توزیع متخصص» یا به سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص به نشانی زیر مراجعه کنند.

avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmSelection.aspx

بر اساس این اطلاعیه، تمامی متخصصین متعهد خدمت پذیرفته‌شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵، به‌جز مشمولین خدمت سربازی و متعهدین خاص، موظف به انتخاب محل خدمت در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص در مهلت مقرر هستند.

در صورت عدم انتخاب محل خدمت در مهلت تعیین‌شده، معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً برای تعیین محل خدمت متخصص اقدام خواهد کرد.