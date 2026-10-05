رزمایش بزرگ و حماسی «جان‌فدایان بام ایران» چهارشنبه، ۱۵ مهرماه، همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبری به چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول اجرای رزمایش «جان‌فدایان بام ایران» گفت: این رزمایش با هدف تجدید بیعت با رهبری و اعلام خلف صالح با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

جمالزاده افزود: این حرکت، نمادی از وفاداری نیرو‌های انقلابی به نظام اسلامی و اقتدار استان است.

وی افزود: این رویداد با تمرکز ویژه بر بخش‌های سازماندهی، آموزش، ایجاد آمادگی و ارتقای توانمندی‌های کشور سازماندهی شده است تا سطح آمادگی عملیاتی و انضباطی در بالاترین سطح ممکن باشد.

مسئول اجرای رزمایش از علاقه‌مندان و نیرو‌های دارای شرایط دعوت کرد تا جهت حضور در صف مقدم این حماسه، نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.