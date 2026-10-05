نشست شعر و روایت‌خوانی «عصر شعر و روایت غزه» با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان علاقه‌مند و صاحب‌اثر در موضوع فلسطین، ۱۴ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در آستانه فرا رسیدن سالگرد عملیات قهرمانانه «طوفان‌الاقصی»، نشست شعر و روایت‌خوانی «عصر شعر و روایت غزه» با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان علاقه‌مند و صاحب‌اثر در موضوع فلسطین، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ در کافه کارستان بهارستان برگزار می‌شود.

فلسطین در حافظه معاصر ما تنها یک جغرافیا نیست؛ بلکه روایتی زنده از ایستادگی، امید و مبارزه است؛ روایتی که سال‌هاست واژه‌های آن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

«عصر شعر و روایت غزه» با هدف پاسداشت این روایت‌ها و بازتاب صدای مقاومت در قالب ادبیات برگزار می‌شود. در این محفل ادبی، شاعران و نویسندگان به بازخوانی اشعار و روایت‌های خود درباره مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین می‌پردازند و از دریچه ادبیات، بخشی از این روایت زنده را با مخاطبان در میان می‌گذارند.

این نشست صمیمانه که به همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است، فرصتی است تا صاحبان اندیشه و هنر، با نگاهی به حماسه و ایستادگی مردم فلسطین، به بازخوانی روایت‌ها و اشعار خود در رثای مقاومت مقاومت بپردازند.