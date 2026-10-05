مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال ممنوعیت تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس (مسیر رفت و برگشت) تا ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۱۳ مهر خبر داد و نسبت به وضعیت جوی مه‌آلود در ارتفاعات استان‌های شمالی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور ، به منظور انجام عملیات راهداری، تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت از ساعت ۸ تا ۲۰ امروز ممنوع است.

بنا بر این گزارش، بار ترافیکی در محورهای مواصلاتی اصلی به شرح زیر است:

محور هراز: ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت (محدوده سه‌راهی چلاو).

ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت (محدوده سه‌راهی چلاو). آزادراه قزوین-کرج-تهران: ترافیک سنگین در محدوده‌های گلشهر، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد.

ترافیک سنگین در محدوده‌های گلشهر، حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد. محور شهریار-تهران: ترافیک سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین گزارش شده است. آزادراه ساوه-تهران: ترافیک نیمه‌سنگین در حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام.

همچنین تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، عادی و روان گزارش شده است.