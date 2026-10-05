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مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال ممنوعیت تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس (مسیر رفت و برگشت) تا ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۱۳ مهر خبر داد و نسبت به وضعیت جوی مهآلود در ارتفاعات استانهای شمالی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راههای کشور ، به منظور انجام عملیات راهداری، تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت از ساعت ۸ تا ۲۰ امروز ممنوع است.
بنا بر این گزارش، بار ترافیکی در محورهای مواصلاتی اصلی به شرح زیر است:
همچنین تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، عادی و روان گزارش شده است.