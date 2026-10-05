مردم سمنان در دویست و هجدهمین تجمع شب های اقتدار از ورزشکاران و تیم نجوم و اخترفیزیک ایران که در مسابقات آسیایی و جهانی نام ایران را به دنیا مخابره کردند ؛ به عنوان سربازان وطن یاد و از آنها تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میدان داران در حالی که پرچم های ایران اسلامی را در دست داشتند، درخشش ورزشکاران و مدال آوران کشور را مایه سربلندی و افتخار کشور دانستند.

کسب پنج مدال طلا و قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی توسط تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در رقابت‌های جهانی هانوی ویتنام، با حضور ۶۶ کشور و درخشش ایران در جدول نهایی بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ ناگویا با ١٩ طلا، ١٨ نقره، ١۵ برنز و مجموع ۵٢ مدال و قرار گرفتن در رده ششم اخباری بئود که مردم سمنان آن را مایه افتخار دانستند .