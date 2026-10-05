معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره تولید و تأمین گوشت و همچنین خودکفایی کامل استان در تولید گوشت مرغ تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی گفت: بخش کشاورزی، دام و طیور به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم و امنیت غذایی، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان است و باید با جدیت بیشتری مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به روند تأمین دام در سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع سال گذشته حدود ۳۰ هزار رأس دام وارد سیستان و بلوچستان شد، اما در ۶ ماهه نخست امسال به همین میزان دام وارد استان شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: این آمار نشان‌دهنده رشد دو برابری واردات دام و شتاب گرفتن روند تأمین دام در استان است؛ ظرفیتی که باید در کنار توسعه کشتارگاه‌ها، واحد‌های پرواربندی و سایر حلقه‌های زنجیره تولید، به افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی منجر شود.

مجیب حسنی گفت: تلاش شده با کاهش رفتار‌های سلیقه‌ای، رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بگیرد و موانع پیش روی واردکنندگان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران برطرف شود.

وی ادامه داد: هر میزان که دستگاه‌های اجرایی بتوانند مسیر فعالیت تولیدکنندگان را کوتاه‌تر و شفاف‌تر کنند، نتیجه آن در افزایش تولید، اشتغال و تقویت امنیت غذایی استان نمایان خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از اولویت‌های استان را توسعه صنعت مرغداری عنوان کرد و گفت: حمایت‌های تسهیلاتی و اداری از مرغداران در دستور کار قرار گرفته و هدف‌گذاری جدی ما این است که سیستان و بلوچستان تا پایان سال در تولید گوشت مرغ به خودکفایی کامل برسد.