جانشین فرمانده انتظامی کشور با تأکید بر اینکه امنیت در جمهوری اسلامی ایران به‌صورت یکپارچه از مرز‌ها تا شهر‌ها تعریف شده است، گفت: ایران اسلامی از جنگ واهمه ندارد، هرچند جنگ را دوست نداریم و معتقدیم راهکار اصلی، حفظ امنیت و عزت ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی در هفدهمین نشست فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وابستگان نظامی و انتظامی مستقر در تهران، با تبریک هفته انتظامی و قدردانی از حضور وابستگان نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف، اظهار کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران همانند پلیس سایر کشور‌های جهان، مسئولیت برقراری امنیت، ایجاد آرامش در جامعه، امدادرسانی، مقابله با هنجارشکنان و جرایم سازمان‌یافته را بر عهده دارد و تکیه‌گاه مردم و حلقه اتصال میان مردم و حکومت است.

وی با اشاره به مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: در جمهوری اسلامی ایران امنیت داخلی به‌صورت یکپارچه تعریف شده و از مرز‌ها تا جاده‌ها و شهر‌ها در یک مجموعه دنبال می‌شود؛ در حالی که در بسیاری از کشور‌ها مسئولیت‌های امنیتی در داخل شهر‌ها و مرز‌ها میان سازمان‌های مختلف تقسیم شده است.

مقابله با مواد مخدر؛ مأموریتی فراتر از مرز‌های ایران

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با مواد مخدر را یکی از معضلات جدی کشور و یک مسئله جهانی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مواد مخدر و قاچاقچیان، صرفاً منافع داخلی را مدنظر قرار نمی‌دهد و برای ما تفاوتی ندارد مقصد مواد مخدر کدام کشور باشد.

سردار رضایی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کاروان‌های قاچاق مواد مخدر که از مسیر ایران عبور می‌کنند، مقصدشان کشور‌های دیگر است و پلیس جمهوری اسلامی ایران با این شبکه‌ها و مافیا‌های قاچاق مقابله می‌کند.

وی با اشاره به شهدای مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسیر شهدای بسیاری تقدیم کرده و این مبارزه را به عنوان یک وظیفه انسانی و بین‌المللی دنبال می‌کند.

مقابله با ورود سلاح و اقلام ضد امنیتی

وی همچنین با اشاره به تحولات کشور‌های پیرامونی ایران گفت: وضعیت برخی کشور‌های منطقه از جمله عراق، افغانستان و سوریه موجب شده است موضوع ورود سلاح‌های غیرمجاز و کالا‌ها و اقلام ضد امنیتی به یکی دیگر از چالش‌های امنیتی تبدیل شود.

سردار رضایی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند از خلأ‌های امنیتی موجود در برخی کشور‌های منطقه سوءاستفاده کنند و اقلام ضد امنیتی را وارد ایران کنند که نیرو‌های انتظامی و امنیتی با این اقدامات مقابله می‌کنند.

جنگ با آمریکا از سال ۱۳۳۲ آغاز شد

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه روابط ایران و آمریکا اظهار کرد: جنگ و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا از سال گذشته آغاز نشده است، بلکه ریشه‌های این تقابل به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازمی‌گردد.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی نیز آمریکا و جریان استکبار در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، اقتصاد، فناوری، فرهنگ و امنیت تلاش کردند به ایران آسیب وارد کنند و فتنه‌ها، ترورها، آشوب‌ها و عملیات مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

سردار رضایی با اشاره به حوادث و درگیری‌های پس از انقلاب افزود: عملیات طبس، فتنه‌های مختلف، آشوب‌های منطقه‌ای و محلی، ترور‌ها و حوادث سال‌های مختلف، از جمله فتنه سال ۱۳۸۸، در چارچوب فشار و مقابله با جمهوری اسلامی ایران دنبال شد.

ایران در جنگ اخیر «پیروز میدان» است

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم گفت: دشمن با برنامه‌ریزی و تصور اینکه می‌تواند در مدت کوتاهی اهداف خود را محقق کند وارد این درگیری شد، اما ملت ایران و نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی پاسخ مناسبی به این تجاوز دادند.

سردار رضایی با تأکید بر نقش وحدت ملی در این شرایط گفت: دشمن از فناوری و تجهیزات پیشرفته برخوردار است، اما ملت ایران بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعتقادات دینی و آموزه‌های قرآن کریم ایستادگی کرد و اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود.

وی ادامه داد: ایران اسلامی امروز بر پایه ایمان، فناوری، توان داخلی و استواری ملت خود در برابر استکبار ایستاده است و به اعتقاد ما پیروز میدان، ملت بزرگ ایران است.

گلایه از برخی کشور‌های همسایه

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نگاه دوستانه‌ای به کشور‌های همسایه دارد، گفت: ما با هیچ‌یک از کشور‌های همسایه مشکلی نداریم و کشور‌های همسایه را دوستان خود می‌دانیم، اما گلایه ما از برخی کشور‌ها این است که تحت فشار استکبار اجازه دادند از خاک آنها برای اقدامات نظامی علیه ایران استفاده شود.

سردار رضایی تأکید کرد: ایران اسلامی هیچ نگاه غیردوستانه‌ای به کشور‌های همسایه ندارد و انتظار می‌رود حق همسایگی و اصول روابط میان کشور‌های منطقه رعایت شود.

وی افزود: اگر در جریان پاسخ نظامی جمهوری اسلامی ایران، موشکی به برخی مناطق کشور‌های همسایه اصابت کرده است، هدف، مردم و کشور همسایه نبوده بلکه مواضع و مقر‌های متعلق به نیرو‌های متجاوز بوده است.

ایران از جنگ واهمه ندارد

سردار رضایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جنگ را دوست ندارد، گفت: ما از جنگ واهمه نداریم؛ همان‌طور که مردم ایران نیز از جنگ نمی‌ترسند. مردم ایران در شرایط مختلف نشان داده‌اند که نسبت به کشور، دین، عزت و دستاورد‌های انقلاب اسلامی احساس مسئولیت دارند.

وی افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده ایمان، وطن‌دوستی و دفاع آنان از دستاورد‌هایی است که طی سال‌های پس از انقلاب به دست آمده است.

تأکید بر نقش ولایت فقیه و وحدت فرماندهی

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران به فرهنگ عاشورا و آرمان‌های امام حسین (ع) و همچنین آینده و ظهور منجی موعود اعتقاد دارد و این باور‌ها در کنار محوریت ولایت فقیه، به اعتقاد ما موجب استواری و مقاومت جمهوری اسلامی شده است.

وی با اشاره به مفهوم وحدت فرماندهی در علوم نظامی اظهار کرد: آنچه در دانشکده‌های نظامی درباره وحدت فرماندهی، وحدت عمل، تمرکز، انعطاف و مانور آموزش داده می‌شود، امروز در جامعه ایران قابل مشاهده است.

سردار رضایی افزود: هدف مشترک، دشمن‌ستیزی، حفظ عزت ملت ایران و دفاع از جمهوری اسلامی است و همه بخش‌های کشور در این چارچوب در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند.

امنیت ایران، امنیت کشور‌های منطقه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فرماندهی انتظامی در شرایط کنونی گفت: مجموعه انتظامی کشور در کنار مردم و سایر نیرو‌های مسلح، مسئولیت حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد و پلیس در خیابان‌ها و نقاط مختلف کشور برای حفظ امنیت و آرامش مردم حضور دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه اقتدار و امنیت ایران بر امنیت کشور‌های پیرامونی نیز تأثیرگذار است، گفت: نتیجه امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، امنیت کشور‌های منطقه و کشور‌های پیرامونی خواهد بود.

سردار رضایی در پایان ضمن تشکر از حضور وابستگان نظامی و انتظامی کشور‌های مختلف در این نشست، از آمادگی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و دوجانبه با وابستگان نظامی و انتظامی و تشریح موضوعات مرتبط با امنیت ایران و تحولات منطقه خبر داد.

گفتنی است در پایان این نشست، میان انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وابستگان نظامی، نشان‌هایی تبادل شد.