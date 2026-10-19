به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره بیماری‌های سالمندی مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال سه هزار و ۱۴۷ پرونده بیماری مزمن برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز درمانی استان تشکیل شد.

عباسی افزود: با افزایش سن، بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، آسم، کم‌کاری تیروئید، بیماری‌های اعصاب و روان و سایر بیماری‌های مزمن شیوع بیشتری پیدا می‌کنند.

وی افزود: بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با استفاده از دستورالعمل‌های پزشکی معتبر، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن را که اغلب آنان از افراد سالمند هستند، شناسایی می‌کند و برای این افراد پرونده بیماری مزمن تشکیل می‌شود.

عباسی ادامه داد: بیماران شناسایی‌شده بر اساس نوع بیماری، تحت نظر پزشک متخصص مربوطه قرار می‌گیرند و خدمات مراقبتی، کنترل و معالجه برای آنان ارائه می‌شود و در کنار خدمات درمانی، برای سالمندان خدمات غربالگری و پیشگیری نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره بیماری‌های سالمندی مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: تمامی بیمه‌شدگان ۵۰ تا ۶۹ سال از نظر سرطان روده بزرگ غربالگری می‌شوند و در صورت نیاز به پزشک متخصص داخلی ارجاع داده شده و خدمات تخصصی‌تر از جمله آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای آنان ارائه می‌شود.

وی افزود: همچنین تمامی بانوان از جمله سالمندان، از خدمات معاینه و پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان بهره‌مند می‌شوند و در صورت شناسایی موارد مشکوک، خدمات لازم برای تشخیص و پیگیری بیماری ارائه خواهد شد.

عباسی با اشاره به تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده برای بیماران مزمن در استان افزود: تاکنون پرونده‌های بیماری مزمن در مراکز درمانی استان برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تشکیل شده است.

وی گفت: در سامانه فعلی امکان طبقه‌بندی این پرونده‌ها بر اساس سن وجود ندارد، بنابراین آمار دقیق پرونده‌های اختصاص‌یافته به سالمندان از مجموع پرونده‌های موجود قابل استخراج نیست، اما اغلب بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن را سالمندان تشکیل می‌دهند.

رئیس اداره بیماری‌های سالمندی مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان ادامه داد: هر پرونده ممکن است مربوط به یک بیماری مشخص نباشد و برخی بیماران همزمان به چند بیماری مزمن مبتلا باشند؛ با این حال، برای بیماران واجد شرایط پرونده تشکیل شده و روند مراقبت و درمان آنان در مراکز درمانی دنبال می‌شود.

عباسی درباره سازوکار تشکیل پرونده بیماران مزمن نیز افزود: سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت بیماری‌های مزمن، دستورالعمل‌های جامعی تدوین کرده است و پزشکان معالج اعم از پزشکان عمومی و متخصص، بیماران واجد شرایط را شناسایی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی بیمار، پرونده وی در سامانه HIS تشکیل و اطلاعات مربوط به بیماری و روند درمان در آن ثبت می‌شود که این پرونده به صورت شبکه‌ای در تمامی مراکز درمانی سازمان قابل دسترسی است و امکان پیگیری وضعیت بیمار در مراکز درمانی مرتبط فراهم می‌شود.

رئیس اداره بیماری‌های سالمندی مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان اظهار کرد: در مجموع از سال ۹۵ تا کنون ۶۷ هزار و ۷۲۶ پرونده بیماری مزمن برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز درمانی استان تشکیل شده است و با توجه به اینکه اغلب مبتلایان به بیماری‌های مزمن را سالمندان تشکیل می‌دهند، پایش، غربالگری و مراقبت مستمر از این گروه سنی در دستور کار قرار دارد.