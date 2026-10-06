به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امید قدیری با اشاره به اجرای طرح زیرگذر در این میدان، اعلام کرد: به منظور جابجایی حوضچه‌های مخابراتی و هم‌راستا شدن با مسیر جدید زیرگذر، عملیات حفاری و نصب دو حوضچه مخابراتی جدید با موفقیت به انجام رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان و هماهنگی با پروژه‌های عمرانی شهرداری، افزود: به منظور جلوگیری از تداخل طرح ها و افزایش بهره‌وری، عملیات کابل‌کشی حوضچه‌های مذکور نیز به صورت هم‌زمان با فرآیند اجرای طرح زیرگذر در حال انجام است و به‌محض تکمیل مراحل عمرانی، عملیات کابل‌کشی نیز نهایی خواهد شد.

این اقدامات بخشی از برنامه راهبردی مخابرات منطقه برای توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در نقاط کلیدی شهر بجنورد است که با هدف پایداری شبکه و کاهش آسیب‌های احتمالی در حین طرح های شهری صورت می‌گیرد.