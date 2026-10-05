دومین دوره رویداد تجربه آینده فناوری اطلاعات با محوریت نوآوری، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در ساحل فرح‌آباد ساری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران، با اشاره به برگزاری دومین دوره رویداد ITNEXT۲ گفت: این رویدار با رویکردی تجربه‌محور، تلاش دارد بستری برای گردهمایی متخصصان، مدیران، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، صاحبان ایده و علاقه‌مندان حوزه فناوری فراهم کند تا درباره روند‌های اثرگذار بر آینده فناوری اطلاعات به تبادل نظر و تجربه بپردازند.

عباس رمدانی با اشاره به محور‌های این دوره از رویداد افزود: امنیت اطلاعات در عصر هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و داده‌محوری سازمانی، هوش مصنوعی در صنعت پرداخت و بانکداری و عامل‌های هوشمند و آینده اتوماسیون سازمانی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره ITNext در سال ۱۴۰۴ در مازندران گفت: استقبال از دوره نخست و بازخورد‌های دریافت‌شده، زمینه برگزاری دومین دوره را فراهم کرد و در این دوره تلاش شده است با نگاهی گسترده‌تر، تحولات روز فناوری اطلاعات و روند‌های آینده این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

رمدانی همچنین بر ظرفیت مازندران برای میزبانی رویداد‌های تخصصی حوزه فناوری تأکید کرد و گفت: برگزاری رویداد‌های ملی و تخصصی در مازندران می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و انسانی استان کمک کرده و زمینه ارتباط بیشتر فعالان این استان با مجموعه‌ها و شرکت‌های پیشرو در سطح کشور را فراهم کند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود ITNEXT۲ فرصتی برای شکل‌گیری گفت‌و‌گو‌های تخصصی، انتقال تجربه و ایجاد ارتباط میان افرادی باشد که در مسیر شکل‌دهی به آینده فناوری اطلاعات نقش دارند.

این رویداد ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در ساحل فرح‌آباد ساری، مجتمع اقامتی و رفاهی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.