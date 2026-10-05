پیش‌بینی وضعیت هوا در استان مرکزی؛ احتمال رگبار باران و وزش باد طی روز‌های آینده

بر اساس بررسی‌های هواشناسی، عبور متناوب امواج کم‌ارتفاع لایه‌های میانی جو طی روز‌های آتی از مناطق غرب و شمال کشور، استان مرکزی را نیز با شدت کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمال رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد در نقاط مختلف استان وجود دارد.