پیشبینی وضعیت هوا در استان مرکزی؛ احتمال رگبار باران و وزش باد طی روزهای آینده
بر اساس بررسیهای هواشناسی، عبور متناوب امواج کمارتفاع لایههای میانی جو طی روزهای آتی از مناطق غرب و شمال کشور، استان مرکزی را نیز با شدت کمتر تحت تأثیر قرار میدهد و احتمال رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد در نقاط مختلف استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
طبق آخرین نقشههای هواشناسی، امروز (دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵) در نواحی جنوبی استان مرکزی احتمال رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد دور از انتظار نیست.
طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه ناپایداریها گسترش مییابد و در سایر نقاط استان نیز موجب رگبار باران و وزش باد خواهد شد.
هرچند مجموع بارشها در استان مؤثر پیشبینی نمیشود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارشها احتمال تشدید موقت بارندگی در برخی مناطق وجود دارد.
از نظر دمایی نیز طی روزهای آینده تا پایان هفته نوساناتی رخ خواهد داد، اما تغییرات محسوسی انتظار نمیرود.