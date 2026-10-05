به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین میرمجید سیدقریشی, رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهداف برگزاری ششمین جشنواره ملی مهدویت و وجه تمایز آن با دوره‌های پیشین گفت: این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که مهدویت، به مسئله روز جامعه تبدیل شده است. به واسطه شرایط کنونی کشور، شعار دوره ششم «دانشگاه مبعوث دشمن‌ستیز و امید آفرین» انتخاب شد که هر کدام از کلمات بارمعنایی دارند.



وی افزود: دانشگاه جدای از فضای کشور نیست و ما خود را در فضای بعثت امت شریک می‌دانیم؛ به همین جهت عنوان «دانشگاه مبعوث» انتخاب شد و محورها نیز بر همین مبنا هستند. دشمن‌ستیزی نیز برگرفته از مسائل روز با محوریت مهدویت است.



سیدقریشی گفت: درخصوص دانشگاه امیدآفرین هم می‌توان به کلام امام شهید مراجعه کرد که همواره بر بحث امید‌آفرینی تاکید داشتند. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب، امید را کلید درهای بسته معرفی می‌کنند. در واقع در کنار همه تهاجم‌ها و فراز و نشیب‌ها، قطعا کشوری که مردم و فرهیختگان دانشگاهی، حامی آن هستند، پیروز است.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: این رویداد در حوزه دانشجویی، استادی و مدارس سما برگزار می‌شود و متناسب با هر کدام، منابع متفاوتی درنظر گرفته‌ایم. توجه ویژه به بخش هنری و رسانه از ویژگی‌های این دوره است. در حوزه اساتید هم فعالیت‌های پژوهشی و معارفی مورد توجه قرار گرفته است.



سیدقریشی با اشاره به ویژگی متمایز این دوره از جشنواره بیان کرد: هر سال جشنواره ویژه دانشگاه آزاد بود اما امسال همه دستگاه‌های آموزش عالی و آموزش پرورش نقش‌آفرینی می‌کنند. دبیرخانه در دانشگاه آزاد است اما وزارت علوم و بهداشت نیز به جشنواره می‌پیوندند. در حوزه دانشجویی میزبان تمامی دستگاه‌های آموزش عالی از جمله وزارت علوم و بهداشت، پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علوم و معارف قرآن و دانشگاه علمی کاربردی هستیم. در حوزه دانش‌آموزی هم مرکز سما متصدی است اما آموزش و پرورش هم همکاری می‌کند.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی درباره تغییرات محتوایی این رویداد، بیان کرد: در دوره‌های قبل، موضوع به استان‌ها واگذار شده بود اما امسال هدف‌گذاری شده و پژوهشگاه چندین ماه در حوزه محتوایی تحقیق و بررسی کرده است تا کتاب‌ها، موضوعات و محتواها به دقت انتخاب شوند.



وی با اشاره به تغییرات محتوایی محورها توضیح داد: تلاش کردیم تا محورهای جشنواره متناسب با دروس دانشجویان باشند تا آن‌ها از طریق کلاس درس به جشنواره مرتبط شوند. این روند، ساز و کار خاصی دارد و جایگاه اساتید و مدیرگروه‌ها ویژه است.



سیدقریشی تشریح کرد: منابع محتوایی در ۶ بخش آوایی، معارفی، هنری، ادبی، فناوری و هوش مصنوعی و موج آفرین تعریف شده است و وجه تمایز اینجاست که منابع صرفا مکتوب نیستند و انیمیشن، پادکست و فیلم را هم شامل می‌شوند. در واقع فرصتی فراهم شده تا شرکت‌کنندگان از آموزش‌های معرفتی برخوردار شوند و بر مبنای آن تولید محتوا کنند.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: جشنواره مهر تا ۴ بهمن با شرکت دانشگاهیان، استادان، کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: مهدویت موضوعی با محور آینده بشریت است و دانشگاه می‌خواهد با این رویداد، موضع خود را در قبال آینده و تکامل بشری نشان دهد. به همین واسطه از همه گروه‌ها به ویژه بسیج دانشجویی، انجمن‌های اسلامی و کانون‌ها و استادان دعوت می‌کنیم که در جشنواره نقش‌آفرینی کنند.