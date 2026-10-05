تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و استانداری خراسان رضوی با هدف توسعه فناوری‌ها و خدمات فضایی در این استان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه با حضور حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران؛ غلامحسین مظفری و استاندار خراسان رضوی در سازمان هواشناسی منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه‌های همکاری مشترک میان دو مجموعه در حوزه توسعه و ترویج فناوری‌های فضایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی استان و گسترش خدمات فضایی دنبال خواهد شد.

استفاده از ظرفیت‌های فناوری فضایی می‌تواند در حوزه‌هایی همچون پایش منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست، مدیریت بحران و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به توسعه خدمات و تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند.

همچنین توسعه همکاری میان نهاد‌های اجرایی و مجموعه‌های علمی و تخصصی استان در حوزه فناوری فضایی، از دیگر محور‌های مورد توجه در این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه در راستای تقویت زیرساخت‌های فناوری فضایی و استفاده از ظرفیت‌های استان خراسان رضوی برای توسعه خدمات و کاربرد‌های فضایی به امضا رسیده است.