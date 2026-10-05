به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، دومین دوره مسابقات کشوری هم‌رکورد با شعار «همزمان، همدل، هم‌رکورد»، برای اولین بار به میزبانی استان خوزستان به اجرا درآمد.

این رویداد ملی با حضور ۳۰ شرکت‌کننده، زیر نظر کمیته ثبت رکورد و با هماهنگی هیأت ورزش‌های همگانی استان خوزستان برگزار شد. مستندات و نتایج ثبت‌شده ورزشکاران جهت ارزیابی نهایی و انتخاب به فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور ارسال خواهد شد.