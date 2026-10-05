در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با ساختمان مسکونی و علمک گاز در اراک، نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و پس از ایمن‌سازی محدوده، ۱۲ مصدوم را پس از اقدامات اولیه به عوامل اورژانس تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۱۹۰ بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند.

آتش‌نشانان ضمن ایمن‌سازی محدوده حادثه و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی، اقدامات لازم را انجام دادند. در این حادثه ۱۲ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

حسین سروش، افسر گشت سازمان آتش‌نشانی، نیز در محل حادثه حضور داشت و بر روند عملیات ایمن‌سازی نظارت کرد.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از شهروندان درخواست کرد هنگام وقوع حوادث ضمن حفظ آرامش، از تجمع در محل خودداری کرده و مسیر تردد خودرو‌های امدادی را باز نگه دارند.