مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت افزایش نقش زنان در بخش‌های تولیدی و مدیریتی گفت: فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور این قشر در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از ظرفیت بازار کار استان را فعال و به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین مکوندی ، شبکه‌سازی ساختاریافته در بخش خصوصی، تشکیل گروه‌های همگن تخصصی، افزایش سهم اشتغال زنان و تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی تولید را از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در خوزستان عنوان کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار استان اظهار کرد: انزواپذیری کسب‌وکار‌ها و مستندسازی نشدن تجربیات از جمله موانع ارتقای بهره‌وری بخش خصوصی به شمار می‌رود و حل مسائل تولید و تجارت نیازمند اصلاح رویکرد مدیریتی و ایجاد شبکه‌های تخصصی میان فعالان اقتصادی است.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: تشکیل گروه‌های همگن از فعالان اقتصادی در رسته‌های شغلی مشترک می‌تواند زمینه انتقال تجربه، مستندسازی دانش کاربردی و بهره‌گیری سایر فعالان اقتصادی از تجربیات موجود را فراهم کند.

مکوندی درباره وضعیت اشتغال زنان در استان نیز گفت: با وجود اینکه زنان در جمعیت بالای ۱۵ سال تنها حدود یک‌پنجم شاغلان خوزستان را تشکیل می‌دهند، نیمی از جمعیت جویای کار استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: تجربه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد کسب‌وکار‌های با محوریت بانوان از پایداری و موفقیت بیشتری برخوردارند و افزایش سهم زنان در فرآیند‌های تولیدی و مدیریتی بخش خصوصی، علاوه بر جنبه اجتماعی، می‌تواند به عنوان راهکاری برای ارتقای بهره‌وری و رونق اقتصادی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای تکمیل زنجیره ارزش

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه‌های پیشران استان از جمله نفت، آب و برق، کشاورزی و فناوری اطلاعات را ضروری دانست.

مکوندی گفت: شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی می‌تواند از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری کرده و با تجمیع ظرفیت‌های فنی و سرمایه‌ای بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره‌های تولید در استان افزود: خام‌فروشی و خروج ارزش افزوده از خوزستان یکی از مسائل مهم اقتصاد استان است؛ به گونه‌ای که محصولاتی مانند ورق‌های فولادی برای تبدیل به لوله و پروفیل به خارج از استان ارسال و دوباره به خوزستان بازگردانده می‌شوند.

وی ادامه داد: تداوم این روند موجب از دست رفتن بخشی از فرصت‌های اشتغال و ارزش افزوده در داخل استان می‌شود و تکمیل زنجیره تولید باید در سیاست‌های توسعه اقتصادی خوزستان مورد توجه قرار گیرد.

مکوندی همچنین با اشاره به ظرفیت خوزستان در بخش کشاورزی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شمال استان به دلیل شرایط اقلیمی، یکی از پهنه‌های مناسب برای توسعه گلخانه‌هاست، اما برخی رویه‌ها مانع توسعه گلخانه‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی شده است.

وی بر ضرورت تسهیل ساخت گلخانه‌های ارزان‌قیمت تاکید کرد و گفت: اصلاح ضوابط نظام مهندسی و جهاد کشاورزی می‌تواند مسیر توسعه این نوع گلخانه‌ها را هموار کند و از این ظرفیت برای مدیریت مصرف آب و ایجاد درآمد پایدار در بخش کشاورزی بهره گرفت.

عارضه‌یابی کسب‌وکار‌ها و حرکت از بیان مشکل به ارائه مزیت رقابتی

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان همچنین با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام شده درباره مسائل سرمایه‌گذاری و تولید در استان گفت: یکی از چالش‌های تولیدکنندگان، تمرکز صرف بر بیان مشکلات و غفلت از معرفی هوشمندانه مزیت رقابتی محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی است.

مکوندی در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در نشست راهینو بیان کرد: تولیدکنندگان استان باید ارتقای کیفیت، افزایش طول عمر محصول و متمایزسازی فنی را در اولویت قرار دهند.

وی به ظرفیت برخی صنایع استان برای حضور در بازار عراق اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند تولید لوازم خانگی و آبگرمکن‌های صنعتی، دوام بالای محصول و صرفه اقتصادی در حمل‌ونقل می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار‌های صادراتی از جمله عراق مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت پیوند آموزش‌های تخصصی با ظرفیت‌های اعتباری و بانکی تاکید کرد و افزود: تسهیلات و اعتبارات بانکی برای آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی پیش‌بینی شده است تا واحد‌های تولیدی بتوانند بدون دغدغه مالی، سطح مهارت کارکنان خود را افزایش دهند.

مکوندی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی در صنایع باید از روش‌های صرفاً تئوریک فاصله گرفته و به سمت آموزش‌های عملیاتی، مسئله‌محور و تعاملی حرکت کند تا ارتقای مهارت کارکنان به افزایش مستقیم ظرفیت تولید منجر شود.