مدیرعامل تاکسیرانی تهران گفت: افرادی که از سوی پلیس راهور به عنوان رانندگان پرخطر اعلام شوند، اجازه فعالیت به عنوان راننده سرویس مدارس را نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی رحیمی در جلسه کارگروه تخصصی سرویس مدارس که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و ساماندهی خدمات سرویس مدارس دانش‌آموزان شهر تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی سرویس مدارس گفت: بر اساس آیین‌نامه و برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده، رانندگان متقاضی فعالیت در سرویس مدارس باید مراحل لازم صلاحیت‌ سنجی را طی کنند و صلاحیت راننده و خودرو آنها به طور کامل احراز شود.

وی افزود: سوابق و میزان تخلفات رانندگی متقاضیان بررسی می شود و افرادی که از سوی پلیس راهور به عنوان رانندگان پرخطر اعلام شوند، اجازه فعالیت به عنوان سرویس مدارس را نخواهند داشت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران همچنین بر لزوم رعایت نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد و گفت: مدارس موظف هستند نرخ مصوب سرویس مدارس را به اولیا اعلام کنند و دریافت مبالغ بیشتر از نرخ تعیین‌شده مجاز نیست.

رحیمی ادامه داد: با شرکت‌های فاقد مجوز که در زمینه سرویس مدارس فعالیت کنند و همچنین شرکت‌هایی که مبالغی بیش از نرخ مصوب از خانواده‌ها دریافت کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

سعید بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران نیز در این جلسه با تأکید بر نقش مشترک شهرداری و آموزش و پرورش در حوزه سرویس مدارس، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین سلامت و ایمنی دانش‌آموزان تأکید کرد.

سرهنگ مومنی، معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز با اعلام آمادگی پلیس راهور برای همکاری در بررسی صلاحیت رانندگان و برخورد با تخلفات گفت: گشت‌های مشترک پلیس راهور و سازمان تاکسیرانی می‌تواند در شناسایی و برخورد با تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات سرویس مدارس مؤثر باشد.

وی افزود: پلیس راهور آمادگی دارد برای ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان و افزایش ایمنی سرویس مدارس، همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول داشته باشد.