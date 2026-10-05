به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان گفت : بر اساس نتایج اعلام‌شده تاکنون، دانش‌آموزان استان سمنان موفق به کسب رتبه‌های ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ کشور در گروه‌های مختلف آزمایشی شده‌اند؛ موفقیتی که در کنار ثبت ۲۳ رتبه دو رقمی و زیر ۱۰۰، تصویری روشن از ظرفیت علمی، استعداد و توانمندی دانش‌آموزان سمنانی ارائه می‌کند.

اسامی برترین های کنکور در استان سمنان به این شرح است :

فائزه‌سادات حسینی جبلی | شاهرود ـ فرزانگان | رتبه ۱۳ علوم انسانی

مهرآیین توکلی | سمنان ـ عفاف | رتبه ۱۴ هنر

احسان صوفی‌آبادی | سمنان ـ شهید بهشتی | رتبه ۱۵ علوم تجربی

امیرعلی ذوالفقاری | مهدیشهر ـ پاکزاد | رتبه ۱۵ زبان‌های خارجی و رتبه ۴۰ علوم ریاضی و فنی

هستی ملک‌احمدی | سمنان ـ فرزانگان | رتبه ۱۶ علوم ریاضی و فنی

غزل پارسا | سمنان ـ عفاف | رتبه ۲۷ هنر

امیرسبحان طاهری | شاهرود ـ شهید بهشتی | رتبه ۳۱ علوم انسانی

نازنین مقدسی | دامغان ـ حضرت زینب (س) | رتبه ۴۲ علوم انسانی

علی صادقی | مهدیشهر ـ پاکزاد | رتبه ۴۶ علوم تجربی

سارا کشاورزیان | سمنان ـ فرزانگان | رتبه ۵۸ علوم انسانی

ریحانه واحدی | شاهرود ـ فرزانگان | رتبه ۶۰ علوم انسانی

ملیکا غزائیان | سمنان ـ فرزانگان | رتبه ۶۱ علوم انسانی

رضا لشنی | سمنان ـ شهید بهشتی | رتبه ۷۰ علوم انسانی

امیرسپهر مسلمی | سمنان ـ شهید بهشتی | رتبه ۷۰ علوم تجربی

مینا قاسمی | بیارجمند ـ فجر نور | رتبه ۷۲ علوم انسانی

نگارسادات حسنی شریعت‌پناهی | سمنان ـ فرزانگان | رتبه ۸۰ علوم ریاضی و فنی

طا‌ها اصحابی | شاهرود ـ علامه حلی | رتبه ۸۰ علوم تجربی

سارینا معرفی | سمنان ـ عفاف | رتبه ۸۰ هنر

ستایش قرائی | شاهرود ـ فرزانگان | رتبه ۸۳ علوم انسانی

فاطمه کشاورزیان | دامغان ـ حضرت زینب (س) | رتبه ۹۲ علوم انسانی

ابوالفضل زیاری | سمنان ـ محمد رسول‌الله (ص) | رتبه ۹۶ علوم انسانی

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه نتایج و اطلاعات رتبه‌های برتر به‌صورت کامل اعلام و احصا نشده است، عدد اعلام‌شده فعلی نهایی نیست و انتظار می‌رود تعداد رتبه‌های برتر استان افزایش یابد.

شریفی همچنین با اشاره به پراکندگی جغرافیایی رتبه‌های برتر، خاطرنشان کرد: یکی از جلوه‌های ارزشمند موفقیت امسال، حضور دانش‌آموزان مستعد از مناطق مختلف استان است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر شهرستان‌های سمنان، شاهرود، مهدیشهر و دامغان، دانش‌آموز منطقه بیارجمند نیز در جمع رتبه‌های برتر قرار گرفته است

وی این اتفاق را نشانه‌ای از توسعه فرصت‌های آموزشی و توجه به عدالت آموزشی دانست و افزود : وظیفه آموزش و پرورش آن است که زمینه شکوفایی استعداد‌ها را در همه مناطق استان فراهم کند.

تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰ استان سمنان از ۱۰ رتبه در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ رتبه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و در سال ۱۴۰۵ نیز بر اساس نتایج اعلام‌شده تاکنون، این تعداد به ۲۳ رتبه رسیده است.