آیین اهتزاز پرچم ایران در دانشگاه حکیم سبزواری

آیین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، همزمان با آغاز سال تحصیلی، با حضور خانواده شهید میردعوتی از شهدای جنگ رمضان، در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در این مراسم، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس دانشگاه حکیم به اهتزاز درآمد و حاضران با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کردند.

ارائه خدمات جهاد کشاورزی در بردسکن منوط به دریافت «شناسنامه محصول» شد

مهدی مسروری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی و با هدف ساماندهی، شناسنامه‌دار کردن و هویت‌بخشی به محصولات کشاورزی، از این پس ارائه خدمات حمایتی به بهره‌برداران، منوط به دریافت «شناسنامه محصول» و پروانه باغات خواهد بود.

انفجار مغازه در جنوب سبزوار

ساعت ۶:۲۳ صبح امروز طی حادثه انفجار یک باب مغازه اغذیه فروشی در محدوده کمربندی جنوب سبزوار، یک نفر دچار سوختگی شد. در این حادثه آتش‌نشانان موفق شدند با مهار سریع شعله‌ها، از گسترش آتش به دیگر بخش‌ها جلوگیری کنند. مصدوم حادثه توسط نیروهای اورژانس از محل منتقل شد تا مراحل درمانی مورد نیاز برای سوختگی‌های او انجام گیرد..