انتخاب رشته متقاضیان آزمون سراسری و آزمون دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ از امروز، دوشنبه ۱۳ مهرماه، همزمان با سراسر کشور در زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان از امروز تا پنجشنبه ۱۶ مهر فرصت دارند حداکثر ۱۵۰ کد رشته محل را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور هر داوطلب تنها یک‌بار می‌تواند انتخاب رشته خود را انجام دهد، اما پس از دریافت رسید، امکان ویرایش فرم انتخاب رشته در دفعات محدود فراهم خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که در نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت انتخاب‌های خود اقدام کنند.

همچنین دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته گروه‌های آزمایشی مختلف شامل علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی منتشر شده است و داوطلبان می‌توانند پیش از ثبت نهایی انتخاب‌ها، مفاد دفترچه و شرایط و ضوابط مربوط به رشته‌محل‌ها را به دقت مطالعه کنند.