فرآیند اجرایی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در آذربایجان‌غربی وارد فاز عملیاتی شد. در حالی که ستاد‌های شهرستانی برای رفع چالش‌های احتمالی تشکیل شده‌اند، مسئولان استانی تأکید دارند که دقت در ارائه اطلاعات توسط شهروندان، کلید موفقیت در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمینی استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خضر کاک‌درویشی، معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان‌غربی در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، بر لزوم تشکیل فوری ستاد‌های شهرستانی به ریاست فرمانداران تأکید کرد. وی با بیان اینکه هدف‌گذاری استان، قرارگیری در ردیف استان‌های پیشرو در اجرای این طرح ملی است، خواستار شناسایی و رفع زودهنگام موانع احتمالی پیش از آغاز عملیات میدانی شد.

کاک‌درویشی اطلاع‌رسانی صحیح را یکی از ارکان اصلی موفقیت این سرشماری برشمرد و گفت: باید برای افکار عمومی تبیین شود که صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مردم، زیربنای تصمیم‌گیری‌های کلان در استان است. رسانه‌ها باید از هم‌اکنون با تولید محتوا‌های تبیینی، فضای جامعه را برای همراهی با مأموران سرشماری آماده کنند.

در بخش دیگری از این جلسه، رضا علی‌نژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی با اشاره به تفاوت‌های این دوره از سرشماری گفت: «پس از ۱۰ سال، این سرشماری با روشی نوین و «ثبتی‌مبنا» اجرا می‌شود. عملیات میدانی این طرح از اول آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای پوشش دقیق اطلاعات، تمامی نقشه‌های شهری و روستایی به‌روزرسانی شده و نقشه‌های بلوک برای ۱۹۴ آبادی بالای ۳۰۰ خانوار تهیه شده است. همچنین برای جبران خلأ‌های آماری در حوزه‌های اشتغال و بیکاری، سرشماری میدانی با حضور مأموران اجرایی می‌شود.

علی‌نژاد با بیان اینکه ۲۸۲۷ حوزه شهری و روستایی در سطح استان برای این طرح تعریف شده است، خاطرنشان کرد: سهم شهرستان ارومیه از این حوزه‌ها ۸۹۸ منطقه است و ۱۰۴ مأمور، مسئولیت جمع‌آوری داده‌ها از ۵۵ هزار خانوار استان را بر عهده خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: نتایج این سرشماری مستقیم در اسناد بالادستی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و اسناد آمایش سرزمین تأثیرگذار خواهد بود؛ لذا دقت در ثبت داده‌ها، حقی عمومی برای توسعه متوازن استان است.