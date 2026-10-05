حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات نمایندگی، برنامه‌های پیش رو برای توسعه و ارتقاء همکاری‌های کشورمان با واتیکان را تشریح کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و واتیکان، ظرفیت‌های موجود در چارچوب اشتراکات دینی و نقش گفت‌و‌گو‌های بین‌ادیانی در مسیر گسترش و تعمیق روابط میان دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.