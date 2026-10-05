معاونت اجتماعی فراجا با برگزاری یک دوره آموزشی و مهارتی جامع برای دانش‌آموزان در شهرستان ممسنی، بر ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاونت اجتماعی فراجا با برگزاری یک دوره آموزشی و مهارتی جامع برای دانش‌آموزان در شهرستان ممسنی، بر ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

در این برنامه آموزشی، ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی از جمله خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی) و مخاطرات ناشی از فضای مجازی مورد تبیین قرار گرفت.

در این برنامه آموزشی مهارت‌های کاربردی نظیر اصول راهنمایی و رانندگی و روش‌های کنترل خشم، در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت تا از وقوع آسیب‌های احتمالی در زندگی روزمره جلوگیری شود.

این دوره با هدف تقویت بنیه دانش‌آموزان در برابر چالش‌های اجتماعی و ایجاد بستری برای نشاط و آموزش و با محوریت مفاهیم «مسجد، پایگاه نشاط و آموزش» تدوین و اجرا شد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.