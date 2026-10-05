مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اصلاح سیاست‌های قیمتی، تولید جو در مسیر افزایش چشمگیر قرار گرفت.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید جو در کشور پس از عبور از چالش‌های ارزی و اصلاحات اقتصادی، رشد ۱.۵ میلیون تنی را تجربه کرد.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، با تداوم شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی، پتانسیل رسیدن به سطح تولید ۶ میلیون تن و تأمین ۹۰ درصد نیاز ملی این محصول وجود دارد.

فرامک عزیزکریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در سال‌های گذشته، قرارگیری جو در گروه نهاده‌های دامی و تأثیر سیاست‌های ارزی، توان رقابت محصول داخلی با واردات را کاهش داده بود.

او افزود: این چالش‌ها در سال گذشته منجر به کاهش ۳۰۰ هزار هکتاری زیرکشت و افت تولید شد، اما با ایجاد امکان کسب درآمد متناسب با هزینه‌ها، اکنون شاهد استقبال مجدد کشاورزان از این محصول هستیم.

عزیز کریمی تأکید کرد: حفظ انگیزه کشاورزان مستلزم ایجاد امکان رقابت اقتصادی برای محصول داخلی است تا استمرار تولید برای آنها توجیه‌پذیر باشد.