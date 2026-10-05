۱۶ رشته جدید کاردانی و کارشناسی در پذیرش مهرماه ۱۴۰۵ به رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان افزوده شد.

افزوده شدن ۱۶ رشته جدید به کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی خوزستان

افزوده شدن ۱۶ رشته جدید به کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر کیانوش بهرهی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خورستان اظهار کرد: ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان تا تاریخ ۱۳ مهرماه از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org ادامه دارد.

وی افزود: در این پذیرش، ۱۴ مرکز آموزش علمی‌کاربردی در پنج شهرستان و در چهار گروه آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات اجتماعی و کشاورزی در ۸۷ کد رشته محل کاردانی با ظرفیت ۵هزار و ۸۸۰ نفر و ۷۰ کد رشته محل کارشناسی با ظرفیت ۴هزار و ۵۱۵ نفر مجموعا ۱۰هزار و ۳۹۵ نفر، پذیرش دانشجو خواهند داشت.

بهرهی ادامه داد: در این پذیرش تعداد ۱۶ رشته جدید شامل ۱۰ رشته جدید در مقطع کاردانی و ۶ رشته جدید در مقطع کارشناسی به لیست کدرشته‌های مراکز آموزش علمی کاربردی استان اضافه شده است.

رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خورزستان بیان کرد: داوطلبان برای آشنایی بیشتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاع از رشته‌های تحصیلی دوره‌های مذکور و ثبت‌نام می‌توانند به سایت سازمان سنجش به آدرس http://www.sanjesh.org و یاسایت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به آدرس http://www.kz.uast.ac.ir مراجعه کنند.